Армия России нанесла авиаудары по Харькову, Днепру и Запорожью
Российские войска вновь нанесли удары беспилотниками и ракетами по регионам Украины. Обстрелам в ночь на воскресенье, 17 мая, подверглись Харьковская, Запорожская, Днепропетровская и Одесская области.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о попадании дронов в Салтовском, Киевском, Основянском и Холодногорском районах мегаполиса. Выбиты окна в многоэтажном жилом доме, повреждены более 10 автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет, передает dw.com
Удары по Запорожью и Днепру
Глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что дрон РФ ударил по автозаправке в регионе, она полностью сгорела. Ранена 25-летняя женщина. Позже чиновник сообщил об атаках управляемыми авиабомбами. Их последствия уточняются.
В городе Днепр в результате удара РФ сгорел частный жилом дом, ранена 70-летняя женщина, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
О воздушной тревоге в ночь на 17 мая сообщил и глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.
Воздушные силы ВСУ также информировали о дронах над Полтавской и Сумской областями. Власти этих регионов на момент написания материала не сообщали о последствиях атак.