Археолог спрятал возможные останки д’Артаньяна от властей, его задержала полиция.

Вскоре газета De Limburger уточнила, что археолога освободили после передачи останков, передает pzc.nl

По данным издания, речь идет о кости плеча и двух зубах. Ранее вокруг останков возник юридический спор. Так как фрагменты скелета были обнаружены в Маастрихте, муниципалитет хотел вернуть останки, однако Вим Дейкман забрал их самостоятельно и хранил у себя дома.

Тогда отношения между муниципалитетом и Дейкманом, который ранее в 2026 году был посвящен в рыцари за «внушительный вклад в археологию и сохранение наследия Маастрихта», испортились.

В мае Инспекция по наследию потребовала передать костные останки во время внезапного визита, однако Дейкман отказался их отдавать. Он утверждает, что передал их на хранение доверенному лицу. По его словам, они находятся в сейфе.

Останки, которые возможно принадлежат д’Артаньяну были найдены в середине марта. Хотя ДНК-тесты должны подтвердить, действительно ли кости принадлежат ему, все указывает на то, что это возможно. Так, по словам диакона Йос Валке, рядом с телом была найдена французская монета.

«Это подтверждает статус умершего. Кроме того, он был найден в особом месте под церковью. Скелет лежал там, где раньше находился алтарь, а под алтарем в те времена хоронили только королевских или других важных персон», — уверяет Валке.