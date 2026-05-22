theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
22 Мая 2026, 10:32
3 971
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Американская Exxon Mobil готовится начать добычу нефти в Венесуэле

Крупнейшая американская энергетическая компания Exxon Mobil ведет переговоры о приобретении прав на добычу нефти в Венесуэле, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Американская Exxon Mobil готовится начать добычу нефти в Венесуэле.
Американская Exxon Mobil готовится начать добычу нефти в Венесуэле.

По словам собеседников издания, сделка может быть завершена и объявлена до конца мая. Она предусматривает подписание компанией Exxon Mobil контрактов на добычу нефти на шести месторождениях в разных регионах Венесуэлы.

В Венесуэле находятся одни из крупнейших запасов нефти в мире. Власти страны дважды национализировали иностранные нефтяные предприятия. Присутствие США в Венесуэле стало возможным после того, как в январе 2026 года американский спецназ похитил президента страны Николаса Мадуро. Руководство Венесуэлой перешло его заместителю — Дельси Родригес, которая говорила о заинтересованности в сотрудничестве с Вашингтоном.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте