Американская Exxon Mobil готовится начать добычу нефти в Венесуэле.

По словам собеседников издания, сделка может быть завершена и объявлена до конца мая. Она предусматривает подписание компанией Exxon Mobil контрактов на добычу нефти на шести месторождениях в разных регионах Венесуэлы.

В Венесуэле находятся одни из крупнейших запасов нефти в мире. Власти страны дважды национализировали иностранные нефтяные предприятия. Присутствие США в Венесуэле стало возможным после того, как в январе 2026 года американский спецназ похитил президента страны Николаса Мадуро. Руководство Венесуэлой перешло его заместителю — Дельси Родригес, которая говорила о заинтересованности в сотрудничестве с Вашингтоном.