Алиев: Азербайджан может покинуть Совет Европы.

"Речь идет не о приостановке или замораживании членства - мы однозначно рассматриваем возможность окончательного ухода", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

По его словам, генсек Совета Европы Алан Берсе "попросил не делать этого, найти выход для улучшения ситуации", пишет dw.com

Алиев считает, что Азербайджан уже два года "подвергается дискриминации" в Совете Европы, "к Азербайджану относятся предвзято", а претензии ЕС к Баку "безосновательны".

В конце июня Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании выразила обеспокоенность "подавлением критических голосов" в Азербайджане и значительным ростом числа политзаключенных. Принятые в последние годы законы привели к "угнетению независимой журналистики, реальной политической оппозиции, гражданского пространства и свободы выражения мнений", заявили в ПАСЕ.

В своем выступлении Ильхам Алиев также заявил, что Баку полностью нормализовал отношения с Москвой. Они резко ухудшились после крушения в конце декабря 2024 года самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines.