Александр Вучич ушел в отставку с поста президента Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич 27 сентября подал в отставку. Об этом он объявил во время обращения к гражданам, которое транслировало государственное Радио и телевидение Сербии.

«Я благодарен гражданам, которые дважды оказали мне доверие. Сегодня день, когда я подаю в отставку», — заявил Вучич, его слова приводит сербское издание Danas, передает theins.ru

Вучич занимал пост президента Сербии с 2017 года. Его второй срок должен был закончиться в 2027 году, однако он ушел в отставку досрочно накануне парламентских выборов, назначенных на 25 октября.

После отставки Вучича обязанности президента должна исполнять председатель Народной скупщины Ана Брнабич. Внеочередные президентские выборы должны пройти не позднее чем через три месяца после досрочного прекращения полномочий главы государства.

8 сентября Вучичи объявил о роспуске парламента и досрочных выборах 25 октября. Тогда же стало известно, что список «Единая Сербия» на выборах возглавит сам Вучич и в случае победы он станет кандидатом на пост премьер-министра.

В июле Вучич говорил, что парламентское большинство юридически могло бы избрать его премьер-министром и без новых выборов, однако он не хочет занимать этот пост без нового голосования. После объявления выборов Вучич пояснял, что подаст в отставку и будет вести кампанию уже «как обычный гражданин». По его словам, он не хочет пользоваться преимуществом действующего главы государства и намерен проверить, доверяют ли избиратели ему самому и предлагаемой им программе.

Баллотироваться на новый президентский срок Вучич уже не может. Конституция Сербии запрещает одному человеку избираться президентом более двух раз независимо от продолжительности этих сроков. Вучич впервые занял пост президента в 2017 году и был переизбран в 2022-м.