Вучич после разговора с Путиным надеется на продление газового соглашения.

Сербия надеется добиться очередного продления газового соглашения с Россией, заявил в субботу президент Александар Вучич после телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным.

Сербия по-прежнему в значительной степени зависит от российского газа, но не смогла заключить долгосрочный контракт после того, как срок действия предыдущего трехлетнего соглашения истек летом 2025 года, и вместо этого полагается на краткосрочные продления, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на euractiv.com

"Срок действия газового соглашения истекает 30 сентября. Я верю, что после сегодняшнего разговора оно будет продлено и мы обеспечим стабильные поставки газа", – написал Вучич в соцсетях после разговора с кремлевским лидером.

Он отметил, что Сербия и в дальнейшем будет пользоваться "выгодной, низкой ценой на газ – 318 евро за 1 000 кубических метров, вместо того чтобы платить рыночную цену, которая сегодня составляет 868 евро".

Сербия также импортирует газ из Азербайджана и имеет определенное собственное производство, но этого недостаточно, чтобы компенсировать потерю российских поставок.