Al Hadath: Иран согласился вывезти запасы урана в Китай.

Об этом сообщает саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленные источники.

По словам собеседников канала, иранские власти сейчас пытаются получить гарантии от Китая перед тем, как заключить соглашение с США.

Отказ от обогащенного урана — одно из основных требований Вашингтона к Тегерану. Летом 2025 года Россия предложила вывезти часть обогащенного урана для переработки, а затем вернуть его на ядерные объекты Ирана. 9 мая Владимир Путин подтвердил, что предложение актуально. 18 мая Al Hadath сообщал, что Иран на определенных условиях согласен передать обогащенный уран России вместо США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эту идею президент Владимир Путин также изложил председателю КНР Си Цзиньпину во время визита в Китай 19-20 мая.