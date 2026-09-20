Альбанезе: Тим Кук назвал наши меры по соцсетям

Председатель совета директоров Apple Тим Кук считает меры австралийского правительства по регулированию социальных сетей "передовыми в мировом масштабе", заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

Об этом в воскресенье, 20 сентября, заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе после встречи с Куком в штаб-квартире Apple в США, передает dw.com

"Тим Кук уделил нам много времени сегодня утром. Он считает работу, которую мы проделали в сфере социальных сетей, передовой на мировом уровне", - сказал Альбанезе, выступая в кампусе Apple Park в Калифорнии. Запись этого выступления транслировалась в Австралии, передает агентство Reuters.

Представитель Apple в ответ на просьбу прокомментировать слова Альбанезе сослался на пост Кука в соцсети X, в котором тот выразил признательность за возможность продемонстрировать австралийскому премьеру "некоторые из наших новейших разработок, включая надежные и интуитивно понятные инструменты, помогающие обеспечить безопасность детей в интернете".

Меры по ограничению соцсетей в Австралии и Европе

Австралия в декабре 2025 года первой из стран мира запретила лицам моложе 16 лет доступ к основным соцсетям, таким как Facebook, Instagram, TikTok и Snapchat. Контроль над соблюдением нового закона правительство в Канберре возложило на сами социальные сети.

Однако спустя три месяца после введения запрета соцсетями продолжали пользоваться 85% австралийских подростков в возрасте от 12 до 15 лет, установили авторы статьи в British Medical Journal. Правительство Австралии обвинило платформы в использовании "уловок" для обхода ограничений. В июне оно повысило штрафы для них до 99 млн австралийских долларов (примерно 61,5 млн евро).

В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) 16 сентября заявила, что Европейская комиссия намерена ввести запрет на использование социальных сетей для детей младше 13 лет. В соответствии с планом, дети смогут пользоваться социальными сетями с 13 лет только под контролем родителей, а создавать собственные аккаунты - лишь после достижения 15-летнего возраста.