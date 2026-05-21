21 Мая 2026, 23:22
Жители Нью-Йорка получат 1 тыс. билетов на ЧМ по рекордно низкой цене

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани и президент ФИФА достигли соглашения о предоставлении 1 тыс. билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, которые будут распределены среди жителей города через лотерею по цене $50 за каждый.

Это билеты на семь матчей, которые состоятся на арене «Метлайф» в Нью-Джерси. Речь о пяти играх группового этапа (Бразилия — Марокко 13 июня, Франция — Сенегал 16 июня, Норвегия — Сенегал 22 июня, Эквадор — Германия 25 июня и Панама — Англия 27 июня), а также об играх 1/16 и 1/8 финала, передает nytimes.com

Места размещены в верхней чаше стадиона, вмещающего 82 тыс. зрителей. В цену билетов также входит проезд на автобусе до стадиона и обратно.

Лотерея для жителей всех пяти районов Нью-Йорка будет проходить с 25 по 30 мая. В день подать заявку смогут не более 50 тыс. человек. Победителей объявят 3 июня, каждый сможет купить до двух именных билетов без права перепродажи.

Мамдани обсуждал эту идею с Инфантино лично во время встречи в мэрии еще в марте, сообщает The Athletic. До этого в интервью изданию мэр назвал установленные ФИФА высокие цены «угрозой, которая вытесняет именно тех людей, которые делают эту игру особенной», и призвал лидеров вмешиваться, когда единственным мотивом становится прибыль.

