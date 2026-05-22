22 Мая 2026, 21:08
Вратарь упал в обморок, когда узнал, что его вызвали в сборную Бразилии
38-летний вратарь «Гремио» Вевертон потерял сознание после того, как узнал о вызове в сборную Бразилии на чемпионат мира-2026. Эмоциональный момент попал на видео.
После объявления состава голкипер не смог сдержать эмоций и упал в обморок. Родные футболиста в первые секунды даже не заметили произошедшего, продолжая радоваться и обнимать друг друга рядом с ним, пишет sports.kz
В нынешнем сезоне опытный вратарь провел на клубном уровне 30 матчей, пропустил 26 мячей и 14 раз сыграл «на ноль».
На чемпионате мира-2026 сборная Бразилии под руководством Карло Анчелотти выступит в группе C вместе с Марокко, Гаити и Шотландией. Одной из главных новостей вокруг «селесао» также стало возвращение в окончательную заявку 34-летнего Неймара, который не играл за национальную команду с 2023 года