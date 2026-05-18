В Молдове футболист забил автогол, лежа на газоне

Матч плей-аута молдавской Суперлиги между "Реал Сирец" и Oguzsport завершился неожиданным счётом — 5:2. Гости из Oguzsport открыли счёт, однако затем хозяева поля устроили настоящий атакующий шквал и забили четыре мяча ещё до перерыва. До конца встречи гости сумели отличиться ещё раз, и это оказался автогол, который вполне мог бы попасть в подборку самых смешных моментов футбола, сообщает unimedia.info

Молодой игрок Валентин Ребежа упал в собственной штрафной и остался лежать на газоне. В это время игрок Oguzsport под номером 10 попытался пробить по воротам, но удар получился крайне неудачным — мяч летел в нескольких метрах от ворот. Однако траектория неожиданно пересеклась с лежавшим на поле Ребежей: мяч попал в него и рикошетом отправился прямо в ворота "Реала Сирец".

Даже вратарь, который вышел из ворот, чтобы помочь своему партнёру по команде, остался ошеломлён увиденным.

Судья засчитал гол, однако это не помогло Oguzsport избежать поражения.



