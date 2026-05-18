theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unimedia.info logounimedia
18 Мая 2026, 13:53
19 465
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове футболист забил автогол, лежа на газоне

На матче между командами Реал Сирець и Oguzsport в Суперлиге Молдовы один из футболистов отправил мяч в собственные ворота, когда был травмирован и лежал на газоне.

В Молдове игрок забил автогол, лежа на газоне.
В Молдове игрок забил автогол, лежа на газоне.

Матч плей-аута молдавской Суперлиги между "Реал Сирец" и Oguzsport завершился неожиданным счётом — 5:2. Гости из Oguzsport открыли счёт, однако затем хозяева поля устроили настоящий атакующий шквал и забили четыре мяча ещё до перерыва. До конца встречи гости сумели отличиться ещё раз, и это оказался автогол, который вполне мог бы попасть в подборку самых смешных моментов футбола, сообщает unimedia.info 

Молодой игрок Валентин Ребежа упал в собственной штрафной и остался лежать на газоне. В это время игрок Oguzsport под номером 10 попытался пробить по воротам, но удар получился крайне неудачным — мяч летел в нескольких метрах от ворот. Однако траектория неожиданно пересеклась с лежавшим на поле Ребежей: мяч попал в него и рикошетом отправился прямо в ворота "Реала Сирец".

Даже вратарь, который вышел из ворот, чтобы помочь своему партнёру по команде, остался ошеломлён увиденным. 

Судья засчитал гол, однако это не помогло Oguzsport избежать поражения.


Источник
unimedia.info logounimedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте