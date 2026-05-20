УЕФА утвердил новый формат отбора на чемпионаты Европы с 2028 года
Исполнительный комитет УЕФА на заседании в Стамбуле утвердил новую структуру отборочных турниров для мужских национальных сборных, которая начнет действовать после чемпионата Европы 2028 года.
Раньше на чемпионат Европы попадали победители отборочных групп. Команды, занявшие вторые места, играли стыковые матчи. Также право на участие в стыковых играх получали победители своих групп в Лиге наций, передает uefa.com
Новая концепция разработана после консультаций со всеми национальными ассоциациями.
Отборочный турнир получит двухуровневую структуру — Лигу 1 и Лигу 2. В Лигу 1 войдут 36 сильнейших сборных по итогам Лиги наций. Они будут разбиты на три группы по 12 команд, сформированных из трех корзин. Каждая команда проведет шесть матчей (по два с соперниками из каждой корзины). В Лиге 2 выступят 18 или 19 сборных.
Путевки на турнир напрямую получат победители групп Лиги 1. Остальные места разыграют в плей‑офф, куда попадут и лучшие команды из Лиги 2.
С сезона‑2028/29 в Лиге наций вместо четырех лиг станет три — по 18 команд в каждой. Внутри лиг команды поделят на три группы по шесть, каждая проведет по шесть матчей (дома и в гостях с командами из своей корзины и по одному матчу — с двумя другими корзинами). Поскольку всего участников 55, в низшей лиге (Лиге С) будет одна группа из семи команд.
Также согласно новому регламенту, сборная страны‑организатора чемпионата Европы автоматически получает путевку, но при этом будет участвовать в отборочном турнире — чтобы сохранить соревновательную практику и определить ее посев в следующем розыгрыше Лиги наций.
Отмечается, что представленная концепция будет дорабатываться в ближайшие месяцы. Детальный формат со всеми нюансами вынесут на окончательное утверждение на заседании исполкома УЕФА в сентябре 2026 года.