УЕФА утвердил новый формат отбора на чемпионаты Европы с 2028 года.

Раньше на чемпионат Европы попадали победители отборочных групп. Команды, занявшие вторые места, играли стыковые матчи. Также право на участие в стыковых играх получали победители своих групп в Лиге наций, передает uefa.com

Новая концепция разработана после консультаций со всеми национальными ассоциациями.

Отборочный турнир получит двухуровневую структуру — Лигу 1 и Лигу 2. В Лигу 1 войдут 36 сильнейших сборных по итогам Лиги наций. Они будут разбиты на три группы по 12 команд, сформированных из трех корзин. Каждая команда проведет шесть матчей (по два с соперниками из каждой корзины). В Лиге 2 выступят 18 или 19 сборных.

Путевки на турнир напрямую получат победители групп Лиги 1. Остальные места разыграют в плей‑офф, куда попадут и лучшие команды из Лиги 2.

С сезона‑2028/29 в Лиге наций вместо четырех лиг станет три — по 18 команд в каждой. Внутри лиг команды поделят на три группы по шесть, каждая проведет по шесть матчей (дома и в гостях с командами из своей корзины и по одному матчу — с двумя другими корзинами). Поскольку всего участников 55, в низшей лиге (Лиге С) будет одна группа из семи команд.

Также согласно новому регламенту, сборная страны‑организатора чемпионата Европы автоматически получает путевку, но при этом будет участвовать в отборочном турнире — чтобы сохранить соревновательную практику и определить ее посев в следующем розыгрыше Лиги наций.

Отмечается, что представленная концепция будет дорабатываться в ближайшие месяцы. Детальный формат со всеми нюансами вынесут на окончательное утверждение на заседании исполкома УЕФА в сентябре 2026 года.