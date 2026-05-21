theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
dw.com logodw
21 Мая 2026, 22:28
1 755
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

"Олимпиада на стероидах" открывается в США

Участники "Улучшенных игр" (The Enhanced Games, TEG) могут принимать вещества, обычно запрещенные в спорте - например, синтетический тестостерон и некоторые виды анаболических стероидов.

&#34;Олимпиада на стероидах&#34; открывается в США.
"Олимпиада на стероидах" открывается в США.

Организаторы говорят о "новой эре в профессиональном спорте", когда "научный прогресс будет использоваться, чтобы расширить пределы человеческих возможностей". В Международном олимпийском комитете ТEG назвали "предательством" спортивных принципов, передает dw.com

Первые "Улучшенные игры" пройдут с 21 по 24 мая в Лас-Вегасе на специально построенном для этого стадионе на 2500 человек. За медали в легкой и тяжелой атлетике, плавании и силовом экстриме поборются около 50 спортсменов. Общий призовой фонд в каждой дисциплине составляет 500 000 долларов, из которых половину получит победитель. Предусмотрены и рекордные бонусы, в том числе 1 млн долларов за мировые рекорды в беге на 100 метров и в плавании на 50 метров вольным стилем. 

TEG основал австралийский бизнесмен и юрист Арон д'Соуза, у которого давние связи с миллиардером Питером Тилем - американцем немецкого происхождения, соучредителем PayPal и компании Palantir, разрабатывающей ПО для анализа данных и военных ИИ-систем. Среди инвесторов "Улучшенных игр" - сын президента США Дональд Трамп-младший. Часть средств поступает также из Саудовской Аравии.

ФРГ на TEG представляют пловец Мариус Куш, который специализируется на коротких дистанциях в баттерфляе, и спринтер Майк Брайан. Единственный российский участник "Олимпиады на стероидах" - пловец-брассист Евгений Сомов.

Источник
dw.com logodw
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте