"Олимпиада на стероидах" открывается в США.

Организаторы говорят о "новой эре в профессиональном спорте", когда "научный прогресс будет использоваться, чтобы расширить пределы человеческих возможностей". В Международном олимпийском комитете ТEG назвали "предательством" спортивных принципов, передает dw.com

Первые "Улучшенные игры" пройдут с 21 по 24 мая в Лас-Вегасе на специально построенном для этого стадионе на 2500 человек. За медали в легкой и тяжелой атлетике, плавании и силовом экстриме поборются около 50 спортсменов. Общий призовой фонд в каждой дисциплине составляет 500 000 долларов, из которых половину получит победитель. Предусмотрены и рекордные бонусы, в том числе 1 млн долларов за мировые рекорды в беге на 100 метров и в плавании на 50 метров вольным стилем.

TEG основал австралийский бизнесмен и юрист Арон д'Соуза, у которого давние связи с миллиардером Питером Тилем - американцем немецкого происхождения, соучредителем PayPal и компании Palantir, разрабатывающей ПО для анализа данных и военных ИИ-систем. Среди инвесторов "Улучшенных игр" - сын президента США Дональд Трамп-младший. Часть средств поступает также из Саудовской Аравии.

ФРГ на TEG представляют пловец Мариус Куш, который специализируется на коротких дистанциях в баттерфляе, и спринтер Майк Брайан. Единственный российский участник "Олимпиады на стероидах" - пловец-брассист Евгений Сомов.