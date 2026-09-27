theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
27 Сентября 2026, 16:30
61
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова проиграла Словакии в первом матче Лиги наций

Сборная Молдовы по футболу начала Лигу наций сезона 2026/27 с поражения. В матче 26 сентября в словацком Прешове команда уступила хозяевам со счетом 0:2. Оба гола были забиты в первом тайме.

Молдова проиграла Словакии в первом матче Лиги наций.
Молдова проиграла Словакии в первом матче Лиги наций.

На 32-й минуте Михаил Герасименков отправил мяч в собственные ворота. Через восемь минут Ондрей Дуда реализовал пенальти. Во втором тайме счет не изменился, передает rupor.md

В другом матче группы C3 Фарерские острова и Казахстан сыграли вничью 1:1. После первого тура Молдова занимает последнее место в группе.

Следующий матч сборная проведет во вторник, 29 сентября. В Кишиневе она сыграет с Фарерскими островами. Игра на стадионе «Зимбру» начнется в 19:00.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте