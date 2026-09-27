Молдова проиграла Словакии в первом матче Лиги наций.

Сборная Молдовы по футболу начала Лигу наций сезона 2026/27 с поражения. В матче 26 сентября в словацком Прешове команда уступила хозяевам со счетом 0:2. Оба гола были забиты в первом тайме.

На 32-й минуте Михаил Герасименков отправил мяч в собственные ворота. Через восемь минут Ондрей Дуда реализовал пенальти. Во втором тайме счет не изменился, передает rupor.md

В другом матче группы C3 Фарерские острова и Казахстан сыграли вничью 1:1. После первого тура Молдова занимает последнее место в группе.

Следующий матч сборная проведет во вторник, 29 сентября. В Кишиневе она сыграет с Фарерскими островами. Игра на стадионе «Зимбру» начнется в 19:00.