Словакия отправит сотню военных в Румынию и Польшу.

17 сентября словацкий Национальный совет одобрил отправку около сотни военнослужащих Вооружённых сил Словакии в рамках операции НАТО "Восточный страж".

Словацкие солдаты будут действовать преимущественно в Польше и Румынии, где они будут помогать контролировать воздушное пространство, обеспечивать раннее предупреждение и формировать общую картину ситуации на восточном фланге НАТО, передает eurointegration.com.ua

Миссия заключается в использовании новых 3D-радаров для идентификации и отслеживания дронов.

По словам министра обороны Роберта Калиняка, словацкие солдаты должны внести свой вклад в выявление угроз со стороны дронов в ходе миссии и использовать новые 3D-радары, имеющиеся на вооружении армии.

"Мы хотим опробовать эти радары в реальных условиях эксплуатации, я думаю, что это станет не только вкладом в защиту воздушного пространства наших партнеров по альянсу в Польше и Румынии, но и реальным опытом работы с новыми возможностями, которыми мы располагаем", – сказал Калиняк.

Операция НАТО "Восточный стаж" была начата 19 сентября 2025 года в ответ на многочисленные нарушения воздушного пространства НАТО и продолжается до сих пор.