Игрока сборной Израиля удалили в Лиге наций за похожий на выстрел жест.

Саед Абу-Фархи после забитого гола в матче с командой Австрии вытащил угловой флажок и изобразил с помощью него жест, похожий на выстрел или удар кием в бильярде.

Нападающий сборной Израиля Саед Абу-Фархи получил красную карточку за спорное празднование забитого гола в матче Лиги наций против команды Австрии, пишет rbc.ru

Игра лиги B прошла в Линце. Абу-Фархи отличился на 55-й минуте, сделав счет 1:1.

После забитого гола форвард подбежал к угловому флажку, вытащил его, опустился на правое колено, положил древко на тыльную сторону левой руки и изобразил похожий на выстрел жест. Как отмечает ESPN, неясно, что именно имитировал футболист — удар кием в бильярде или стрельбу из винтовки.

Судья Георги Кабаков незамедлительно показал нападающему «Колорадо Рэпидз» вторую желтую карточку — всего через четыре минуты после первой, — что привело к удалению. Австрия забила в концовке два гола и победила со счетом 3:1.

Главный тренер сборной Израиля Ран Бен-Шимон удивился решению болгарского судьи. «Каждый раз, когда он забивает гол, он празднует именно так. Он ни разу не получал за это желтую карточку. Такова его манера празднования голов», — цитирует тренера Heute.