20 Мая 2026, 12:10
Житель Рышкан разорвал протокол, составленный следователем, и получил штраф 30 000 леев

Об этом сообщает прокуратура Дрокии.

Мужчина разорвал протокол, составленный следователем, и получил штраф 30 000 леев.

По данным обвинения, инцидент произошёл 28 марта 2025 года. Тогда мужчина находился в кабинете следователя секции уголовного преследования инспектората полиции Рышкан, где расследовалось уголовное дело по подозрению в незаконном проникновении в жилище, в котором он сам был подозреваемым, сообщает deschide.md

По словам прокуратуры, мужчина был недоволен тем, что ему не выдали копию протокола допроса. После того как следователь передал документ для подписи, он подписал его лишь частично, затем смял и разорвал на восемь частей и положил фрагменты в карман, сделав документ непригодным.

В ходе судебного заседания обвиняемый не признал вину, и дело рассматривалось в общем порядке.

Суд вынес решение о наказании в виде штрафа в размере 30 000 леев.

Прокуратура подчеркнула, что любое уничтожение процессуальных документов или препятствование деятельности правоохранительных органов наказывается согласно закону.

Источник
deschide.md
