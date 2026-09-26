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26 Сентября 2026, 18:01
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Житель Наславчи показал обмелевший Днестр: «Это ужас! Люди рыбу руками собирают»

Уровень воды в Днестре в районе села Наславча заметно снизился. Местный житель снял видео, на котором показал, насколько далеко вода отошла от берега.

Житель Наславчи показал обмелевший Днестр: «Это ужас! Люди рыбу руками собирают».
Житель Наславчи показал обмелевший Днестр: «Это ужас! Люди рыбу руками собирают».

По словам мужчины, ситуация выглядит тревожно. На кадрах видно обмелевшее русло и участки, которые еще вчера находились под водой.

«Это ужас! Люди рыбу руками собирают», — прокомментировал автор видео.

Он также обратил внимание на противоположный, украинский берег Днестра. По его словам, там люди собирают руками рыбу, которая из-за снижения уровня воды оказалась в небольших ямах и углублениях.

Ранее известный молдавский экологи Илья Тромбицкий сообщил, что в нижнем Днестре «уже происходят деградационные изменения экосистемы, характерное для процесса лимнизации - превращения реки в озерную систему».

«С наступлением зимы это несет угрозы заморов и утраты биоразнообразия. А отсутствие субстрата для нереста у рыб-фитофилов привело к почти полному  отсутствию этих видов среди генерации этого года», - отметил Тромбицкий.


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