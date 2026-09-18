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unimedia.info logounimedia
18 Сентября 2026, 11:02
21 720
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В Сороках заметили плывущую по Днестру змею

Кадры со змеей, плывущей в водах Днестра, стали вирусными в интернете. Рептилию сняли недалеко от города Сороки.

В Сороках заметили плывущую по Днестру змею.
В Сороках заметили плывущую по Днестру змею.

Видео было снято 16 сентября 2026 года и опубликовано в социальных сетях, где быстро собрало множество комментариев, пишет unimedia.info

«Это дракон? Нет, анаконда. Да нет же, гадюка», — иронично прокомментировали пользователи.

«В Днестре и воды-то нет, не то что такой змеи», «Рептилии из другого мира», «Змея-детектив», — шутили другие пользователи соцсетей.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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