Новак о гибели подростка в воинской части: Солдат хотел показать, что он Рэмбо.

Парламентская комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку провела во вторник, 19 мая, закрытые слушания в связи с трагическим случаем, произошедшим 10 мая в одной из воинских частей в Кагуле, который привёл к смерти 16-летнего подростка. После заседания депутат от Партии социалистов Республики Молдова Григоре Новак заявил, что военнослужащий, который, предположительно, произвёл выстрел из оружия, не был новичком — он имел опыт в армии, в том числе принимал участие в инструктажах и миссиях. «Более того, это произошло по глупости», — утверждает Новак, передает realitatea.md

По словам депутата, трагедия случилась в помещении, предназначенном для посещений, где обычно находятся родственники и гости военнослужащих. В момент инцидента в комнате находилось несколько человек, в том числе 16-летний юноша, который пришёл в гости к военнослужащему.

«Остаётся очень много вопросов, учитывая сомнения властей, будто бы погибший юноша скончался от остановки сердца, что не соответствовало действительности. Прокуратура ведёт расследование. Этот военнослужащий находится под пристальным вниманием властей. Я считаю, что это произошло скорее по глупости — чтобы что-то показать. Те, кто знает правила обращения с оружием, ни в коем случае так не поступают. Был нарушен и устав воинской дисциплины. Всё случилось в комнате для гостей, туда приходят гости и родственники навещать солдат. Именно там всё и произошло», — сказал Новак.

Депутат также раскритиковал организацию медицинской помощи, заявив, что одна из бригад скорой помощи приехала с опозданием. При этом он подчеркнул, что находившиеся на месте военнослужащие пытались оказать первую помощь.

«По моему мнению, реакция врачей скорой помощи тоже была несколько запоздалой, особенно у второй бригады, которая приехала почти через 15 минут. И странно, что воинская часть находится в городе, то есть не где-то на большом расстоянии. Мы видим, что остаётся много неясностей. Или это вопрос непрофессионализма, не знаю. Я не знаю, профессионализм ли это, потому что военнослужащие, находившиеся в части, пытались оказать юноше первую помощь. Но они не профессиональные врачи, чтобы оказать квалифицированную первую помощь. В воинской части нет никакого врача-специалиста, который мог бы помочь», — добавил он.

Новак также заявил, что в этом деле имеется множество неясностей и возможных организационных недостатков, в том числе в вопросах институциональной ответственности. По его мнению, необходимы дополнительные разъяснения и отставки.

«Магазин с патронами ни в коем случае не должен был быть присоединён к оружию. Патрона не должно было быть в стволе — было нарушено множество правил. Оружие должно было быть при нём в этом месте, как нам сообщили. Офицеры, находившиеся там, хотели показать, что они "Рэмбо". Это не недавно мобилизованный военнослужащий, — подчеркнул социалист.

Напомним, что инцидент произошёл на территории воинской части на юге страны 10 мая. Изначально полиция сообщила, что смерть наступила в результате остановки сердца, но позже изменила информацию и подтвердила, что подросток скончался от огнестрельного ранения. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а Министерство обороны инициировало внутреннее расследование для установления всех обстоятельств. 12 мая контрактник 20 лет, который произвёл выстрел, был арестован на 30 суток.

Министр обороны Анатолий Носатый ранее заявил, что не намерен уходить в отставку, аргументируя это тем, что его присутствие в должности необходимо для проведения расследования и полного выяснения всех обстоятельств дела.