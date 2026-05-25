Житель Дубоссар случайно выстрелил себе в ногу из пневматического оружия.

По данным местных властей, пострадавший находился в гостях у знакомого. Во дворе дома мужчины распивали вино, после чего решили устроить стрельбу по мишеням. В какой-то момент, пока хозяин дома менял мишени, гость направил пневматическое оружие вниз. Не проверив, стоит ли оружие на предохранителе, он случайно нажал на спусковой крючок. Пуля попала ему в ступню и застряла в кости, пишет realitatea.md

Состояние пострадавшего оценивается как стабильное. Оружие было изъято с места происшествия. По данному факту правоохранительные органы начали расследование.