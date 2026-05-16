16 Мая 2026, 12:59
Возле президентуры произошла стрельба: задержан экс-глава INI

Задержан человек, предположительно сделавший несколько выстрелов по прохожим. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Задержание произошло около 00:16 на пересечении столичных улиц Букурешть и Николае Йорги, недалеко от президентуры, сообщают источники PulsMedia.MD, передает stiri.md

По предварительной информации, все началось с конфликта. Позже человек позвонил в Единую службу экстренной помощи 112 и сообщил, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Volkswagen, открыл огонь, двигаясь по улице Митрополита Варлаама в Кишиневе.

Первоначально звонивший сообщил о раненом человеке, но эта информация на месте происшествия не подтвердилась.

Указанные источники утверждают, что за водителем якобы следили гражданские лица, после чего несколько полицейских вмешались, окружили его и остановили на перекрестке улиц Букурешть и Николае Йорги.

После остановки автомобиля мужчина был обездвижен, а у него отобрали оружие, из которого, предположительно, он произвел выстрелы.

Задержанным оказался Анатолий Маковей, бывший начальник отдела защиты свидетелей в Национальной инспекции по расследованию (INI).

Источники также сообщают, что он якобы заявил полиции, что законно владеет охотничьим ружьем, но у него не было при себе разрешения на ношение огнестрельного оружия.

Маковея доставили в Инспекторат полиции для оформления документов, где он был задержан на 72 часа. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

