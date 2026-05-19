Во Флорештах автомобиль перевернулся после столкновения с поездом
Машинист поезда, следовавшего из Флорешт в Бельцы, не смог избежать столкновения с транспортным средством, выехавшим на железнодорожные пути.
Позже на место происшествия прибыли сотрудники полиции, передает realitatea.md
Другие обстоятельства происшествия выясняются.
Государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» предупреждает, что территория железнодорожной инфраструктуры представляет собой высокую степень опасности, а несоблюдение Правил дорожного движения на железнодорожных переездах может иметь серьезные последствия. Из-за массы и скорости движения поездам требуется значительная дистанция для остановки, что делает невозможным предотвращение столкновения в случае неожиданного препятствия на путях.
ЖДМ также призывает водителей и всех участников дорожного движения проявлять максимальную осторожность, соблюдать дорожные знаки и предупреждающие сигналы при пересечении железной дороги, чтобы предотвратить несчастные случаи и защитить жизнь и безопасность людей.