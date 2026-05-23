23 Мая 2026, 15:45
В Унгенах дороги и участки земли оказались затопленными из-за ливня

Прошедшие прошлой ночью сильные дожди вызвали наводнения и значительное повышение уровня воды во многих регионах Республики Молдова.

В Унгенах дороги и участки земли оказались затопленными из-за ливня.
В Унгенах дороги и участки земли оказались затопленными из-за ливня.

Снимки, сделанные с помощью дрона Игорем Дьяконеску, показывают масштабы последствий в районе озера Делия в Унгенах, передает stiri.md

Согласно опубликованным фотографиям, вода вышла из берегов, затопив дороги, землю и дома вблизи озера. В некоторых районах видны большие участки, покрытые водой, и следы наводнения, вызванного проливными дождями.

На снимках также запечатлен сильный поток воды возле плотины после значительного повышения уровня озера в результате дождей.

Несколько дорог в этом районе пострадали, а сельскохозяйственные угодья и территории вблизи домов были затоплены.

Особенно сильно от ливней пострадали Унгенский и Каларашский районы.

Спасатели и группы реагирования продолжают следить за ситуацией, и гражданам настоятельно рекомендуется избегать затопленных районов и следовать рекомендациям властей.

