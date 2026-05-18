18 Мая 2026, 19:09
6 475
В Украине арестовали гражданина Молдовы, подозреваемого в изготовлении фальшивых документов

Центральный районный суд Николаева заключил под стражу гражданина Молдовы, подозреваемого в организации схемы по изготовлению фальшивых европейских документов для мужчин, уклоняющихся от мобилизации в Украине.

По версии следствия, обвиняемый вместе с сообщником предлагал военнообязанным поддельные паспорта Румынии или Болгарии, которые позволяли беспрепятственно передвигаться по украинской территории и избегать призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, передает rupor.md

Следствие установило, что в марте этого года на автозаправочной станции в селе Коблево Николаевской области подозреваемый встретился с потенциальным клиентом. В ходе разговора гражданин Молдовы предложил за 6 тысяч долларов США оформить поддельный заграничный паспорт, внутренний паспорт и водительское удостоверение Румынии или Болгарии. Фигурант заверял, что фальшивки изготавливаются на территории Молдовы, отправляются в Украину рейсовыми маршрутками, содержат все необходимые реквизиты и выглядят как настоящие. За отдельную плату он также обещал каждые три месяца содействовать в проставлении штампов о пересечении государственной границы.

Вторая встреча состоялась в апреле в Одессе возле ресторана McDonald’s, где заказчик передал первую часть суммы в размере 3 тысяч долларов США в качестве задатка. Передача готового комплекта фальшивых румынских документов проходила под контролем правоохранительных органов, так как клиент сотрудничал со следствием.

Сразу после этого сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали участников схемы, изъяв вещественные доказательства в ходе обысков в их автомобиле и квартирах. Параллельно в Николаеве СБУ разоблачила местного жителя, который администрировал закрытое Telegram-сообщество, где распространял локации сотрудников военкоматов и публиковал инструкции по противодействию им.

Источник
