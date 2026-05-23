deschide.md logodeschide
23 Мая 2026, 16:24
4 989
В тюрьме № 5 в Кагуле заключенный найден повешенным в камере

По предварительным данным, 51-летний заключенный покончил жизнь самоубийством.

Инцидент произошел прошлой ночью в тюрьме № 5 в Кагуле, передает deschide.md

По данным оперативной информации, около 03:40 сотрудникам учреждения поступило сообщение том, что в камере заключенный найден повешенным. По прибытии врачи смогли установить только факт его смерти.

Начато расследование для выяснения всех обстоятельств дела.

По данным pulsmedia.md, мужчина, задержан по делу об изнасиловании. Он был задержан полицией Комрата на 72 часа 20 мая по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

