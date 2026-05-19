politia.md logopolitia
19 Мая 2026, 07:27
15 416
В Тараклийском районе перевернулся грузовик: погибли двое граждан Румынии

Грузовой автомобиль с румынскими номерами перевернулся на трассе между сёлами Балабану и Новосёловка, ведущей к городу Тараклия. Оба находившихся в нём человека погибли на месте.

По предварительным данным полиции, 58-летний водитель грузовика, буксировавшего прицеп, загруженный строительными материалами, выполнял манёвр обгона. В этот момент произошла неисправность левого переднего колеса автомобиля.

Водитель потерял контроль над управлением, грузовик выехал за пределы проезжей части и опрокинулся.

В результате аварии 58-летний водитель и его 62-летний пассажир, оба граждане Румынии, скончались на месте происшествия.

Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

politia.md logopolitia
