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stiri.md logostiri
12 Сентября 2026, 20:45
14 008
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В Тараклии автомобиль сбил 12-летнюю девочку на самокате

12-летняя девочка пострадала в результате наезда автомобиля, когда ехала на самокате по одной из улиц муниципия Тараклия. ДТП произошло 11 сентября.

В Тараклии автомобиль сбил 12-летнюю девочку на самокате.
В Тараклии автомобиль сбил 12-летнюю девочку на самокате.

Как сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Тараклии Кристина Чобану, вызов в Службу 112 поступил в 15:25, передает stiri.md

В результате столкновения девочка получила рану в области подбородка.

Полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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Источник
stiri.md logostiri
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