В Тараклии автомобиль сбил 12-летнюю девочку на самокате

12-летняя девочка пострадала в результате наезда автомобиля, когда ехала на самокате по одной из улиц муниципия Тараклия. ДТП произошло 11 сентября.

В Тараклии автомобиль сбил 12-летнюю девочку на самокате.