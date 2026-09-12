12 Сентября 2026, 20:45
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В Тараклии автомобиль сбил 12-летнюю девочку на самокате.
В Тараклии автомобиль сбил 12-летнюю девочку на самокате
12-летняя девочка пострадала в результате наезда автомобиля, когда ехала на самокате по одной из улиц муниципия Тараклия. ДТП произошло 11 сентября.
Как сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Тараклии Кристина Чобану, вызов в Службу 112 поступил в 15:25, передает stiri.md
В результате столкновения девочка получила рану в области подбородка.
Полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего.