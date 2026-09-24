В Страшенах 18-летнюю кассиршу ранили ножом на АЗС: нападавшего задержали.

Инцидент произошел минувшей ночью, около 23:40.

По предварительной информации, пострадавшая работала кассиром на АЗС. При пока не выясненных обстоятельствах на нее с ножом напал молодой человек, сообщает pulsmedia.md

Девушка получила ножевое ранение в область живота. Ее экстренно доставили в больницу с сильным кровотечением.

Позже сотрудники патрульной службы Национального инспектората общественной безопасности установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ровесник пострадавшей — 18-летний молодой человек, проживающий в Центре размещения в Пересечине Оргеевского района.

По данным источников, конфликт между девушкой и нападавшим мог возникнуть из-за ревности.

Подозреваемого задержали на 72 часа. Состояние пострадавшей оценивается как стабильное, ее жизни ничего не угрожает.

Правоохранители продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.