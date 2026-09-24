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24 Сентября 2026, 08:35
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Полиция обнаружила место падения дрона во Флорештском районе

Утром 24 сентября Минобороны сообщило о пролете воздушных объектов через воздушное пространство нашей страны. В связи с этим полиция сообщает о дополнительных сведениях, поступивших от граждан, которые слышали несколько взрывов.

Полиция обнаружила место падения дрона во Флорештском районе.
Полиция обнаружила место падения дрона во Флорештском районе.

08:42 Полиция сообщает, что место взрыва, звук которого был слышен в районе села Черница Флорештского района, обнаружили на поле возле одной из ферм. Туда направляются специализированные службы.

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Около 07:45 житель села Вадул-Рашков Шолданештского района сообщил о громких звуках, похожих на взрывы.

Предварительно, один из взрывов мог произойти в Каменке, в левобережной части Днестра.

Тем временем поступило еще одно сообщение о другом взрыве в районе населенного пункта Черница Флорештского района.

В настоящее время полицейские совместно с другими компетентными учреждениями проводят проверки на местах, чтобы установить местонахождение объектов и выяснить все обстоятельства.

Полиция призывает граждан сохранять спокойствие и не приближаться к неизвестным или подозрительным предметам, обнаруженным на земле. В случае обнаружения таких объектов необходимо немедленно позвонить по номеру 112.


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