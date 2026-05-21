В Риме задержали вымогателей, ограбивших 52-летнего гражданина Молдовы.

Нападавшие — 37-летний местный житель и 56-летний гражданин Румынии — избили 52-летнего молдаванина и забрали у него мобильный телефон, кошелек и ключи от дома. Позже злоумышленники воспользовались телефоном жертвы, чтобы связаться с его сестрой. Они потребовали 100 евро в обмен на возвращение вещей, передает rupor.md

Женщина обратилась в полицию и договорилась о встрече для передачи денег. В назначенном месте вымогателей задержали карабинеры. Личные вещи были изъяты и возвращены владельцу.

Суд Рима признал задержание законным. На время следствия подозреваемых обязали регулярно являться в участок для регистрации.