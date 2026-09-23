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Point.md logoPoint
23 Сентября 2026, 20:47
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В Резинском районе задержан подозреваемый по делу об убийстве двух человек

19 сентября в полицию через службу 112 поступило сообщение об обнаружении двух погибших в кукурузном поле в одном из населённых пунктов Резинского района.

В Резинском районе задержан подозреваемый по делу об убийстве двух человек.
В Резинском районе задержан подозреваемый по делу об убийстве двух человек.

На место происшествия незамедлительно прибыли правоохранители. Были начаты следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и личности причастного или причастных к преступлению.

В ходе осмотра места происшествия при участии специалистов криминалистической лаборатории были изъяты и изучены имеющие значение для дела доказательства.

В результате проведённых следственных мероприятий полицейские установили и задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к преступлению. Кроме того, он фигурирует в другом уголовном деле, которое находится на рассмотрении суда.

Сегодня суд постановил поместить подозреваемого под предварительный арест сроком на 30 суток.

В полиции уточнили, что ранее информацию не предавали огласке, поскольку необходимо было провести следственные действия и собрать доказательства, чтобы не навредить ходу расследования.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают необходимые доказательства.

Подозреваемый считается невиновным до вступления в законную силу окончательного решения суда.

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