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Point.md logoPoint
15 Сентября 2026, 16:58
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Полиция изъяла около 240 000 леев у подозреваемого в мошенничестве

Мужчина 36 лет из Страшенского района был задержан по подозрению в причастности к преступной группе, специализировавшейся на мошенничестве.

Полиция изъяла около 240 000 леев у подозреваемого в мошенничестве.
Полиция изъяла около 240 000 леев у подозреваемого в мошенничестве.

Задержание провели сотрудники полиции и прокуратуры сектора Буюканы совместно с Управлением полиции Кишинёва.

По данным следствия, подозреваемый выполнял роль посредника. Он якобы получал от курьеров деньги, добытые в результате мошеннических действий, после чего передавал их другим участникам группы.

В ходе обысков в доме подозреваемого и его автомобиле правоохранители обнаружили и изъяли около 240 тысяч леев в различных валютах.

Мужчина задержан на 72 часа. В случае доказательства вины ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители продолжают расследование, устанавливают остальных участников группы и документируют предполагаемую преступную деятельность.

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