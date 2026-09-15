Полиция изъяла около 240 000 леев у подозреваемого в мошенничестве
Мужчина 36 лет из Страшенского района был задержан по подозрению в причастности к преступной группе, специализировавшейся на мошенничестве.
Задержание провели сотрудники полиции и прокуратуры сектора Буюканы совместно с Управлением полиции Кишинёва.
По данным следствия, подозреваемый выполнял роль посредника. Он якобы получал от курьеров деньги, добытые в результате мошеннических действий, после чего передавал их другим участникам группы.
В ходе обысков в доме подозреваемого и его автомобиле правоохранители обнаружили и изъяли около 240 тысяч леев в различных валютах.
Мужчина задержан на 72 часа. В случае доказательства вины ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Правоохранители продолжают расследование, устанавливают остальных участников группы и документируют предполагаемую преступную деятельность.