В Оргеевском районе взорвался беспилотник.

Полиция получила сообщение о громком звуке, похожем на взрыв, в районе населённого пункта Бранешты Оргеевского района.

На место направлены специализированные службы.

По предварительной информации, неизвестный объект был обнаружен вблизи дороги между населёнными пунктами Иванча и Бранешты. Полиция временно перекрыла движение в обоих направлениях.

Он находился непосредственно возле проезжей части. В связи с этим полиция призывает водителей проявлять повышенную осторожность на данном участке дороги и соблюдать указания сотрудников, находящихся на месте.

Автомобили останавливают за пределами безопасного периметра, поэтому водителей предупреждают о возможном увеличении времени ожидания.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Правоохранители также обращаются к гражданам с просьбой не приближаться к неизвестным предметам или их фрагментам.

В случае обнаружения подозрительного объекта необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.

Специализированные службы устанавливают обстоятельства произошедшего.



