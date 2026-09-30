В Оргеевском районе взорвался беспилотник
Полиция получила сообщение о громком звуке, похожем на взрыв, в районе населённого пункта Бранешты Оргеевского района.
На место направлены специализированные службы.
По предварительной информации, неизвестный объект был обнаружен вблизи дороги между населёнными пунктами Иванча и Бранешты. Полиция временно перекрыла движение в обоих направлениях.
Он находился непосредственно возле проезжей части. В связи с этим полиция призывает водителей проявлять повышенную осторожность на данном участке дороги и соблюдать указания сотрудников, находящихся на месте.
Автомобили останавливают за пределами безопасного периметра, поэтому водителей предупреждают о возможном увеличении времени ожидания.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Правоохранители также обращаются к гражданам с просьбой не приближаться к неизвестным предметам или их фрагментам.
В случае обнаружения подозрительного объекта необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.
Специализированные службы устанавливают обстоятельства произошедшего.