В Колонице утром прогремел взрыв: полиция проводит проверку.

Сегодня утром, около 04:20, в полицию поступило несколько звонков через службу 112 от жителей, сообщивших о взрыве в юго-западной части села Колоница, в направлении Тогатино.

Полицейские незамедлительно прибыли в указанные районы и провели проверки в Колонице и Хумулешть. На данный момент предметов, следов взрыва или других опасностей для населения обнаружено не было, сообщает Генинспекторат полиции.

Дополнительные проверки назначены также в населённых пунктах Долинное и Максимовка.

Полиция продолжает проверки для установления всех обстоятельств произошедшего.

В случае обнаружения подозрительных предметов полиция рекомендует гражданам не приближаться к ним и не прикасаться, а отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить об этом по номеру 112.



