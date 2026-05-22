22 Мая 2026, 20:27
В Новоаненском районе произошло массовое ДТП с участием маршрутки
Вблизи села Тодирешты Новоаненского района 22 мая произошло ДТП с участием трёх транспортных средств, включая маршрутный микроавтобус.
По предварительным данным полиции, автомобиль Ford, которым управлял 44-летний мужчина, получил удар сзади от Mercedes под управлением 58-летнего водителя. После столкновения Ford отбросило в Toyota, за рулём которой находился 25-летний мужчина. Автомобиль остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей, передает realitatea.md
В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения, однако пострадавших нет.
Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.