В Молдове оштрафовали 19-летнего водителя, грубо нарушившего ПДД

Сотрудники Национального инспектората общественной безопасности идентифицировали и оштрафовали 19-летнего водителя, который нарушил требования дорожной разметки и не пропустил пешехода на переходе.

В Молдове оштрафовали 19-летнего водителя, грубо нарушившего ПДД.