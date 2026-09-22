22 Сентября 2026, 13:36
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В Молдове оштрафовали 19-летнего водителя, грубо нарушившего ПДД.
В Молдове оштрафовали 19-летнего водителя, грубо нарушившего ПДД
Сотрудники Национального инспектората общественной безопасности идентифицировали и оштрафовали 19-летнего водителя, который нарушил требования дорожной разметки и не пропустил пешехода на переходе.
По данным полиции, нарушение было зафиксировано 12 сентября в секторе Центр Кишинева. За рулем Renault находился 19-летний водитель.
Нарушитель был наказан в соответствии с действующим законодательством.