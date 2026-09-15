Полиция прокомментировала заявление матери о насилии над шестилетней дочерью.

Судебно-медицинская экспертиза не выявила признаков, подтверждающих совершение полового акта, сообщили в полиции после публичного обращения матери шестилетней девочки, рассказавшей о сексуальном насилии над дочерью.

При этом расследование предполагаемых действий сексуального характера продолжается, передает rupor.md

Подозреваемого установили и допросили. Он отрицает причастность к расследуемым действиям.

По данным полиции, сообщение о предполагаемом насилии поступило 28 мая 2026 года. Девочка из Каларашского района в тот момент находилась в районе Штефан-Водэ. После обращения в приоритетном порядке назначили и провели судебно-медицинскую экспертизу.

«Согласно её заключению, признаков, подтверждающих совершение полового акта, не обнаружено. Полиция продолжила проверку, поскольку обращение касалось предполагаемых действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. По этому факту возбуждено уголовное дело, проводятся действия для установления всех обстоятельств», — говорится в сообщении.

В рамках расследования опросили свидетелей, а девочку заслушали в специальных условиях с соблюдением предусмотренных законом гарантий.

«Для выяснения всех обстоятельств назначены специализированные оценки и экспертизы, в том числе психологическая оценка и психиатрическая экспертиза ребёнка. Расследование продолжается под руководством прокурора, полицейские проводят необходимые процессуальные действия для сбора доказательств и установления всех обстоятельств», — сообщили в полиции.

Ведомство также подчеркнуло, что не будет раскрывать личность девочки, содержание её показаний и другие сведения, по которым можно установить, о ком идёт речь.