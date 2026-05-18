18 Мая 2026, 14:50
В Леово заключённые, объявившие голодовку, зашили себе рты

Около 200 заключённых тюрьмы №3 в Леово объявили голодовку. Они недовольны условиями содержания и действиями руководства учреждения.

Сотрудники пенитенциарного учреждения переведены в режим повышенной готовности. Во двор тюрьмы въехали несколько автомобилей с сотрудниками спецподразделений.

Один из местных жителей сообщил журналистке Telegram-канала Morari News, что несколько заключённых зашили себе рты в знак протеста.

"Спросите у этого, как он называет себя - хозяином или кто он такой. Почему в его учреждении происходит такое. Кто ему позволил такое.

Ведь этой зоне больше 20 лет. Люди жили здесь и как-то мирились. Было всякое, но всё равно находили общий язык. Но такое… Чтобы кому-то пробили лёгкое, пришёл ОМОН - 300 человек. Это как вражеская армия должна была зайти и всё разгромить.

Человеку пробили лёгкое, он сейчас в больнице. И что это такое? Вот они уже восьмые сутки голодают, а двое зашили себе рты", - говорит мужчина.

В Национальной администрации пенитенциарных учреждений (ANP) подтвердили информацию о забастовке в тюрьме.

"Ряд заключённых подали заявления на основании статьи 229 Исполнительного кодекса Республики Молдова, в которых сообщили об отказе от пищи. По их словам, причиной стали неудовлетворительные условия содержания. Ситуация находится под контролем администрации учреждения и постоянно мониторится с соблюдением прав лиц, лишённых свободы, а также действующего законодательства", - заявили представители учреждения.

Источник
