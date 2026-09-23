theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
politia.md logopolitia
23 Сентября 2026, 11:14
561
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишинёве задержали наркокурьера с 23 дозами амфетамина

Полиция пресекла деятельность преступной ячейки, которая занималась сбытом наркотиков на территории муниципия Кишинёв через Telegram.

В Кишинёве задержали наркокурьера с 23 дозами амфетамина.
В Кишинёве задержали наркокурьера с 23 дозами амфетамина.

Около месяца правоохранители следили за 24-летним жителем Кишинёва, ранее привлекавшимся к ответственности за аналогичные преступления. Он выполнял роль наркокурьера в преступной группировке, сообщает пресс-служба Генинспектората полиции.

В ходе специальных следственных мероприятий было установлено, что подозреваемый забирал наркотики и размещал их в тайниках в Кишинёве. Действия координировались через Telegram.

Мужчину задержали с поличным, когда он направлялся разместить очередную партию наркотиков. При личном обыске у него обнаружили 23 дозы амфетамина и телефон, который, по данным следствия, использовался в преступной деятельности.

Позже в съемном жилье подозреваемого правоохранители обнаружили гашиш, марихуану, амфетамин и таблетки экстази, а также три высокоточных электронных весов, пакеты типа zip-lock и рулоны клейкой ленты, использовавшейся для упаковки наркотиков.

Подозреваемого задержали. По ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения в виде 30-дневного ареста. Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
politia.md logopolitia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте