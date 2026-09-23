В Кишинёве задержали наркокурьера с 23 дозами амфетамина.

Полиция пресекла деятельность преступной ячейки, которая занималась сбытом наркотиков на территории муниципия Кишинёв через Telegram.

Около месяца правоохранители следили за 24-летним жителем Кишинёва, ранее привлекавшимся к ответственности за аналогичные преступления. Он выполнял роль наркокурьера в преступной группировке, сообщает пресс-служба Генинспектората полиции.

В ходе специальных следственных мероприятий было установлено, что подозреваемый забирал наркотики и размещал их в тайниках в Кишинёве. Действия координировались через Telegram.

Мужчину задержали с поличным, когда он направлялся разместить очередную партию наркотиков. При личном обыске у него обнаружили 23 дозы амфетамина и телефон, который, по данным следствия, использовался в преступной деятельности.

Позже в съемном жилье подозреваемого правоохранители обнаружили гашиш, марихуану, амфетамин и таблетки экстази, а также три высокоточных электронных весов, пакеты типа zip-lock и рулоны клейкой ленты, использовавшейся для упаковки наркотиков.

Подозреваемого задержали. По ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения в виде 30-дневного ареста. Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.