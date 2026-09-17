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Point.md logoPoint
17 Сентября 2026, 14:22
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Полиция задержала в Кишиневе наркокурьера с PVP

29-летний житель столицы был задержан сотрудниками Инспектората полиции сектора Центр по подозрению в причастности к распространению наркотических веществ в Кишиневе.

Полиция задержала в Кишиневе наркокурьера с PVP.
Полиция задержала в Кишиневе наркокурьера с PVP.

Правоохранители задержали его с поличным, когда он делал закладки с наркотиками, предназначенными для потребителей. В ходе проверки было установлено, что молодой человек работал курьером и распространителем наркотиков через Telegram-канал.

Во время задержания подозреваемый добровольно передал несколько пакетиков с PVP («солью»), которые находились при нем. Позже полицейские обнаружили и изъяли остальные пакеты с наркотиками, которые он ранее спрятал в тайниках в разных местах столицы.

По ходатайству прокуроров прокуратуры сектора Центр суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста на 30 суток.

Если его вина будет доказана, молодому человеку грозит от 2 до 5 лет лишения свободы в соответствии с действующим законодательством.

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