В Кишинёве троллейбус сбил пешехода, который проигнорировал указания регулировщика.

Как сообщил представитель предприятия «Управление электротранспорта Кишинева», инцидент случился в тот момент, когда сотрудники полиции регулировали дорожное движение и разрешили проезд троллейбусу. Несмотря на это, пешеход решил перейти проезжую часть по пешеходному переходу, не подчинившись сигналам регулировщика, и попал под колёса, пишет unimedia.info

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Пострадавший пешеход был передан бригаде скорой помощи. Медики оказали ему необходимую помощь.