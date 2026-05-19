19 Мая 2026, 10:59
В Кишинёве троллейбус сбил пешехода, который проигнорировал указания регулировщика

Сегодня утром на бульваре Григоре Виеру в Кишинёве произошёл инцидент: троллейбус сбил пешехода. По предварительным данным, мужчина проигнорировал указания полицейского-регулировщика, который находился на этом участке дороги.

Как сообщил представитель предприятия «Управление электротранспорта Кишинева», инцидент случился в тот момент, когда сотрудники полиции регулировали дорожное движение и разрешили проезд троллейбусу. Несмотря на это, пешеход решил перейти проезжую часть по пешеходному переходу, не подчинившись сигналам регулировщика, и попал под колёса, пишет unimedia.info

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Пострадавший пешеход был передан бригаде скорой помощи. Медики оказали ему необходимую помощь.

