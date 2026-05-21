unimedia.info logounimedia
21 Мая 2026, 11:22
8 266
В Кишинёве мужчина вышел из подъезда и внезапно умер

Мужчина скончался вчера вечером, 20 мая, во дворе дома на улице Михаила Садовяну в секторе Чеканы. По предварительным данным, он вышел из подъезда и внезапно рухнул на землю.

Сообщение в полицию о найденном человеке без сознания поступило примерно в 21:20. На месте происшествия полицейские обнаружили бездыханное тело 60-летнего мужчины, пишет unimedia.info

При предварительном осмотре судебно-медицинским экспертом на теле погибшего не было обнаружено видимых признаков насильственной смерти.

По данному факту начато расследование для установления всех обстоятельств и точной причины смерти.

Источник
unimedia.info logounimedia
