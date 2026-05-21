В Кишинёве мужчина вышел из подъезда и внезапно умер

Сообщение в полицию о найденном человеке без сознания поступило примерно в 21:20. На месте происшествия полицейские обнаружили бездыханное тело 60-летнего мужчины, пишет unimedia.info

При предварительном осмотре судебно-медицинским экспертом на теле погибшего не было обнаружено видимых признаков насильственной смерти.

По данному факту начато расследование для установления всех обстоятельств и точной причины смерти.