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21 Сентября 2026, 17:32
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В Кишинёве мужчина украл телефон из тележки в магазине

Сотрудники Инспектората полиции Центр задержали 48-летнего мужчину, уроженца Единецкого района, подозреваемого в краже мобильного телефона в одном из продуктовых магазинов столицы.

В Кишинёве мужчина украл телефон из тележки в магазине.
В Кишинёве мужчина украл телефон из тележки в магазине.

По данным полиции, мужчина воспользовался невнимательностью покупательницы и похитил телефон из её тележки для покупок. После этого он покинул магазин.

В ходе расследования полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Как выяснилось, похищенный телефон стоимостью более 16 тысяч леев мужчина успел продать.

Правоохранителям удалось обнаружить телефон. В дальнейшем его вернут законной владелице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В случае признания виновным мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.

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