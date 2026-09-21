В Кишинёве мужчина украл телефон из тележки в магазине.

Сотрудники Инспектората полиции Центр задержали 48-летнего мужчину, уроженца Единецкого района, подозреваемого в краже мобильного телефона в одном из продуктовых магазинов столицы.

По данным полиции, мужчина воспользовался невнимательностью покупательницы и похитил телефон из её тележки для покупок. После этого он покинул магазин.

В ходе расследования полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Как выяснилось, похищенный телефон стоимостью более 16 тысяч леев мужчина успел продать.

Правоохранителям удалось обнаружить телефон. В дальнейшем его вернут законной владелице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В случае признания виновным мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.