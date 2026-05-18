18 Мая 2026, 11:56
В Кишинёве 65-летний мужчина выбросился с верхнего этажа жилого дома
Трагедия произошла 17 мая, во второй половине дня. Мужчина в возрасте 65 лет выбросился с верхнего этажа многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Флорилор в секторе Рышкановка.
Сообщение в полицию поступил около 14 часов 40 минут. На место происшествия незамедлительно прибыли правоохранители, которые обнаружили бездыханное тело пожилого мужчины во дворе дома, пишет stiri.md
Как сообщила пресс-секретарь Управления полиции муниципия Кишинёв Кристина Талпэ, по предварительным данным, мужчина выбросился с верхнего этажа дома, в котором он проживал.
Тело погибшего было осмотрено судебно-медицинским экспертом. Видимых телесных повреждений, кроме тех, которые характерны для падения с высоты, обнаружено не было.
По данному факту правоохранительные органы начали расследование, чтобы установить все обстоятельства случившегося.