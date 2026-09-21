21 Сентября 2026, 18:05
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В Кишиневе водитель не уступил дорогу пешеходу и был оштрафован.
В Кишиневе водитель не уступил дорогу пешеходу и был оштрафован
Сотрудники правоохранительных органов установили водителя, который не уступил дорогу пешеходу, переходившему улицу по правилам.
Случай был зафиксирован 18 сентября на улице Каля Ешилор в столичном секторе Буюканы.
За рулем автомобиля Volvo находился 41-летний мужчина.
Водителя оштрафовали.