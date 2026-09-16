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Point.md logoPoint
16 Сентября 2026, 11:48
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Водитель не стал декларировать товары, теперь ему грозит штраф и конфискация

Случай был задокументирован после того, как сотрудники таможенного поста "Леушены" провели специальный досмотр микроавтобуса Volkswagen Transporter, следовавшего из Италии в Республику Молдова.

Водитель не стал декларировать товары, теперь ему грозит штраф и конфискация.
Водитель не стал декларировать товары, теперь ему грозит штраф и конфискация.

Сообщается, что в ходе таможенного контроля 38-летний водитель, не являющийся резидентом Молдовы, указал в заполненной таможенной декларации, что перевозит личные вещи.

Однако при детальном физическом досмотре в багажном отделении было обнаружено значительное количество товаров — намного больше, чем было заявлено изначально.

Среди обнаруженного были инструменты и электрооборудование, алкогольные напитки, средства гигиены и другие товары коммерческого характера, которые не были задекларированы таможенным органам.

Товары изъяли, они могут быть конфискованы. Водителю также грозит наказание в соответствии с частью (10) статьи 287 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова.

Водитель не стал декларировать товары, теперь ему грозит штраф и конфискация

Водитель не стал декларировать товары, теперь ему грозит штраф и конфискация

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