unimedia.info
18 Мая 2026, 14:02
В Кишиневе пьяная женщина без прав пыталась уйти от полиции

42-летняя женщина-водитель была задержана в селе Ратуш после полицейской погони. Нарушительница не имела водительских прав и находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По данным полиции, преследование началось в столичном секторе Чеканы. Полицейские заметили автомобиль Renault, который двигался хаотично. Женщина проигнорировала требование остановиться, нажала на газ и направилась в сторону Оргеевского района. Во время движения она выезжала на встречную полосу, подвергая опасности других участников дорожного движения, передает unimedia.info

Автомобиль был остановлен в селе Ратуш. В ходе проверки выяснилось, что у женщины нет водительского удостоверения. Алкотестер показал концентрацию 1,05 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что соответствует состоянию сильного опьянения.

