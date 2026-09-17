В Кишиневе мотоциклист без прав пытался скрыться от полиции и попал в ДТП.

Патрульные инспекторы вмешались после того, как мотоциклист проигнорировал законное требование остановиться и продолжил движение по улицам столицы.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Измаильской и Каля Мошилор. Патрульные заметили мотоцикл Viper без регистрационного номера, водитель которого не выполнил законное требование остановиться. Он прибавил скорость и продолжил движение по встречной полосе.

Вскоре 24-летний мотоциклист лоб в лоб столкнулся с автомобилем Peugeot. От удара мотоцикл отбросило в Volkswagen, припаркованный на обочине.

После аварии молодого человека доставили на скорой помощи в больницу для оказания медицинской помощи.

В ходе проверки полицейские установили, что у него нет водительских прав. Более того, недавно молодого человека уже привлекали к ответственности за управление транспортным средством без прав.

Кроме того, согласно данным информационных систем полиции, за ним числятся и другие нарушения законодательства, в том числе связанные с нарушением общественного порядка.

Полиция документирует происшествие и устанавливает все обстоятельства.