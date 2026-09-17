theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
17 Сентября 2026, 21:21
6 155
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишиневе мотоциклист без прав пытался скрыться от полиции и попал в ДТП

Патрульные инспекторы вмешались после того, как мотоциклист проигнорировал законное требование остановиться и продолжил движение по улицам столицы.

В Кишиневе мотоциклист без прав пытался скрыться от полиции и попал в ДТП.
В Кишиневе мотоциклист без прав пытался скрыться от полиции и попал в ДТП.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Измаильской и Каля Мошилор. Патрульные заметили мотоцикл Viper без регистрационного номера, водитель которого не выполнил законное требование остановиться. Он прибавил скорость и продолжил движение по встречной полосе.

Вскоре 24-летний мотоциклист лоб в лоб столкнулся с автомобилем Peugeot. От удара мотоцикл отбросило в Volkswagen, припаркованный на обочине.

После аварии молодого человека доставили на скорой помощи в больницу для оказания медицинской помощи.

В ходе проверки полицейские установили, что у него нет водительских прав. Более того, недавно молодого человека уже привлекали к ответственности за управление транспортным средством без прав.

Кроме того, согласно данным информационных систем полиции, за ним числятся и другие нарушения законодательства, в том числе связанные с нарушением общественного порядка.

Полиция документирует происшествие и устанавливает все обстоятельства.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте