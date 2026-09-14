14 Сентября 2026, 08:34
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В Унгенском районе 20-летний мотоциклист погиб в ДТП.
В Унгенском районе 20-летний мотоциклист погиб в ДТП
Авария произошла вечером 13 сентября в селе Корнова Унгенского района.
По предварительным данным полиции, молодой человек, не имевший водительских прав, ехал по центральной улице села на мотоцикле марки KAYO. Предположительно, он не справился с управлением и врезался в заднюю часть автомобиля, припаркованного с левой стороны дороги, пишет realitatea.md
В результате столкновения мотоциклист получил множественные травмы и скончался на месте.
Полиция документирует обстоятельства происшествия и устанавливает все детали аварии.